YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

YKS tercih sonuçları için öğrenciler sabırsızlanıyor. Sınav sonuçları açıklanıp, tercih sürecinin sona ermesiyle YKS tercihlerini yapan adaylar hangi üniversiteye gideceklerini merak ediliyor. ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak ibaresi ağustos ayında sona yaklaştıkça beklentiler de arttı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte YKS tercih sonuçlarında son durum...

YKS tercih sonuçları için sabırsız bekleyiş devam ediliyor. YKS’den aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler şimdi gözlerini YKS tercih sonuçlarına çevirdi. Geçen yıl YKS YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açılmıştı. Bu yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan üniversite kayıtları 31 Ağustos tarihinde elektronik olarak başlayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül’den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos’ta başlayacak.

Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açılmıştı.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 1-7 EYLÜL

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.



Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.