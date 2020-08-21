Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar

Üniversitelerin kayıt tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte YKS tercih sonuçları da merakla bekleniyor. Üniversite tercihlerini tamamlayan yüzbinlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

Üniversite tercihlerini gerçekleştiren yüzbinlerce adayın gözü, ÖSYM tarafından açıklanacak üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar da kayıtların yaklaşmasıyla birlikte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler...

YKS tercih sonuçları, değerlendirme işleminin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. 24 tercih hakkını gerçekleştiren öğrenciler, sıralamalarına en uygun bölümleri sıralayarak yerleşmeyi bekleyecek. ÖSYM YKS tercih sonuçları bilgisine göre yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercih dönemini bekleyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, ay sonuna kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtlarının 31 Ağustos'ta başlayacağı için YKS tercih sonuçlarının en geç 28 Ağustos tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://www.osym.gov.tr/ ana sayfasından erişilebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.