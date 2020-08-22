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YKS tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM'den flaş açıklama geldi...

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:58 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 14:15

YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili flaş gelişme. ÖSYM Başkanı Halis Aygün "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" dedi.


ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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