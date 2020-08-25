YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları 2020 sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)

YKS tarih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih sonuçları sorgulaması devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanacağını aktardı. YKS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. İşte YKS tercih sonuçları detayları…

27 ve 28 Haziran günlerinde yapılan YKS tercihleri tamamlandı şimdi gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite kayıtları 29 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Buna bağlı olarak adaylar yoğun bir şekilde ÖSYM’yi takip ediyor. YKS tercih sonuçları 2020 sorgulama…

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili en son şu tweeti paylaştı:

'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA