YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2020? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları 2020…

YKS tercih sonuçları bekleyişi devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tweettir hesabından yaptığı açıklamada YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanacağını duyurmuştu. TYT'den 150, AYT ve YDT sınavlarından ise 170 olan baraj puanı alan öğrenciler YKS tercihlerini yaptı, şimdi gözler yerleştirme sonuçlarında. Peki YKS tercih ne zaman açıklanır, ÖSYM bugün YKS yerleştirme sonuçlarını açılanır mı?

YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştiren üniversite adayları, kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için gözlerini YKS tercih sonuçlarına çevirdi. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerine ise 31 Ağustos'ta başlayacak. İşte YKS tercih sonuçları 2020 detayları…

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI

YKS tercihleri hakkında geçtiğimiz günlerde ÖSYM başkanı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. ÖSYM başkanı tarafından yapılan açıklamada, ‘’Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde (24-28 Ağustos) yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.’’ denildi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 31 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR!

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.