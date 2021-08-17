YKS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları kaç günde açıklanır?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021, kaç günde açıklanır? ÖSYM tarafından alınacak üniversite tercihlerinde son dönemece girildi. 20 Ağustos’a kadar devam edecek olan YKS tercihleri süreci öğrencilerin yakın markajında. Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak. İşte YKS tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilenler…

YKS tercih işlemleri devam ederken, 20 Ağustos’ta sona erecek tercihlerin ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Taban puanları ve kontenjanları YKS’den alınan puana göre inceliyor. Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Peki, YKS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanır, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

YKS tercihleri 20 Ağustos'ta son bulacak fakat ÖSYM'den sonuç tarihe ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Geçen yıl tercih işlemleri 14 Ağustos'ta sona ermiş sonuçlar 26 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre baz alındığında 2021 Üniversite tercih sonuçlarının 1 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

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