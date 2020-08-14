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YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 13:30 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 13:30

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) giren adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) giren adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
 
YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlayacak. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre, en geç saat 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.
 
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
 
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak.
 

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