27 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4870 0.78
USD 8,7800 0.82 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

2021 YKS tamamlandı! YDT oturumu sona erdi!

27 Haziran 2021 Pazar - 17:58 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 17:59

YKS'nin üçüncü oturumu YDT sona erdi. YDT'nin sona ermesiyle, YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca  düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı  Dil Testi'nin (YDT) sona ermesiyle, YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı. 
 
Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik  Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve  son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.
 
Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.
 
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan  sınavda toplam 80 soru yer aldı.
 
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULDU!
 
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus  cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus  müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.
 
SALGIN ÖNLEMLERİ ALINDI!
 
Sınavda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler  alındı.
 
Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki  refakatçiler, 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf  tutuluyor. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00-18.00 saatlerinde açık tutuldu.
 
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

ETİKETLER

YKS tamamlandı YKS bitti YDT sona erdi YKS sonuçları ne zaman açıklanacak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.