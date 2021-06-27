27 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4870 0.78
USD 8,7800 0.82 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı

27 Haziran 2021 Pazar - 19:24 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 19:47

YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.


ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu  olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına,  "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
 
Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri  (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf"  internet adresinden erişim sağlanabilecek.
 
Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT)  sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
 
"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf
 
Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf
 
Fransızca testi:  https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf
 
İngilizce testi:  https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf
 
Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"
 

ETİKETLER

YKS YKS oturumları ÖSYM soru kitapçıkları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.