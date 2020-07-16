YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları belli oldu mu? ÖSYM tarih verdi

Üniversite sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihte. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için tercih maratonu başlayacak. Hayalini kurdukları üniversitelere yerleşmek için adaylar tercihlerini yapacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları belli oldu mu? YKS tercihleri nasıl yapılacak? İşte YKS sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılımı ile gerçekleşen YKS ile ilgili gözler ÖSYM taradından açıklanacak YKS sonuçlarında. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlayacak. Adaylar hayalini kurdukları üniversitelere yerleşmek için tercihlerini yapacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları belli oldu mu? YKS tercihleri nasıl yapılacak? İşte YKS sınav sonuçları ve tercih dönemi ile ilgili detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.

ÖSYM TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak.

Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.