YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!

İyi bir üniversite hayali kuran milyonlarca aday ÖSYM tarafından açıklanacak YKS sonuçlarını bekliyor. Yıl boyu çalışan ve emeklerinin karşılığını alarak istediği bölüme yerleşmek isteyen adaylar başarı puanlarını merak ediyor. YKS adaylarının meraklı bekleyişi sürerken gözler ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklayacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları hangi gün açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!

YKS sonuçları için adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala milyonlarca aday ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzunu inceliyor. Hayalini kurdukları üniversitelere yerleşmek ve iyi bir eğitim almak isteyen adaylar ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı güne odaklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları hangi gün açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte YKS sonuçları ve tercih dönemi ile ilgili merak edilenler...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklayacağını duyurmuştu. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı örnek tercih kılavuzunda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.

Adaylar tercihlerini, YKS sonuçları açıklandıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabilecek.

TERCİH KILAVUZUNDA HATA TESPİT EDİLDİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 16 Temmuz ’da yayımladığı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ücretlerden sıralamalara kadar bir dizi hata tespit edildi. Bunların başında 2 yıllık 9 bin 965 ön lisans programında meslek lisesi mezunlarının ek puanla yerleştikleri bin 800’den fazla programda sıralamaların hatalı girilmesi geliyor. Bu durumu tespit eden Eğitim ve Sınav Uzmanı Salim Ünsal, kılavuzda programların ek puanlı genel sıralamasına yer verilmesi gerekirken, ek puansız genel sıralamanın yer almasının tercih yapacak adayları yanıltabileceğini kaydediyor. Bu hatadan dolayı en düşük 30 bin ile en yüksek 366 binlik bir sıralama kaymasının oluştuğunu kaydeden Ünsal, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kılavuzda 0,18’lik puan almışlar ama 0,12’lik sıralamayı koymuşlar. En düşük 30 bin ile en yüksek 366 binlik kayma var. Bununla ilgili 1811 bölüm tespit ettim, 8-10 binlik fark olan bölümler de vardı ama 10 binin üzerindekileri referans aldım. ÖSYM, geçmiş yıllarda yayımladığı kılavuzda öğrenci ek puanla programa girmişse gerçek sıralamadaki karşılığını vermiş. Bu yıl ilk kez böyle bir hata var.”

BAZI PROGRAMLARA İLİŞKİN BİLGİLER EKSİK

Kılavuzdaki bir diğer hata da ücret bilgileri yer alan bazı programların puan türü, kontenjanı gibi bilgilerine yer verilmemesi. Örneğin Nişantaşı Üniversitesi’nde Hava Trafik Kontrolü lisans programının ücreti 85 bin TL olarak belirtilirken lisans programlarının yer aldığı Tablo 4’te bu bölümle ilgili bir bilginin olmadığı görülüyor. Kılavuzda bazı vakıf üniversitelerinin ücretleriyle ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. Kılavuzda yükseköğretim programlarıyla ilgili özel koşul ve açıklamalara özet olarak yer verildiğini belirten ÖSYM’nin güncelleyeceği kılavuzda bu hataları düzeltmesi bekleniyor.

YENİ KILAVUZU BEKLEYİN!

26 Temmuz 2021 tarihine kadar ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacak kılavuz, üniversite adaylarına ön bilgi vermek amaçlı o nedenle adayların tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.