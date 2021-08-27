YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı tarih verdi!

20 Ağustos'ta sona eren tercih işlemleri ardından, YKS tercih sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların yerleştirme sonuçlarını 4 Eylül’den önce açıklayacak. Çünkü yükseköğretim kurumlarına kayıtlar, 4-10 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontrolleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.

BARAJ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

YKS tercihleri devam ederken, YKS barajları düşürülmüştü. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla ön lisans programlarını tercih için baraj 150’den 140’e düştü. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarıyla lisans tercihi için de baraj 180’den 170’e indirildi. Ancak bu düzenleme ikinci ek yerleştirmede geçerli olacak. İkinci kez yapılacak ek yerleştirmede TYT puanı 140 ve üzerinde olanlar ön lisans, 170 ve üzerinde olanlar da lisans programlarını tercih edebilecek.