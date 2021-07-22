YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 YKS sonuçları için tarih verdi!

ÖSYM ön bilgilendirme amacıyla 2021 YKS tercih ve kontenjanları içeren kılavuzu yayınladı. Tercih kılavuzuna göre YKS tercih süreci ağustos ayında başlayacak. 2021 üniversite tercihleri için kılavuz yayımlanınca gözler YKS 2021 sonuçlarına çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları merakla bekleniyor. ÖSMY YKS tercih ve kontenjanları kılavuzunu yayımlayınca üniversite tercihini yapacak olan adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2021 YKS sonuçları için merak edilenler…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS sonuçları açıklandıktan sonrahttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak istediğiniz üniversiteleri tercih edebilirsiniz.