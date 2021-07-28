YKS sonuçları açıklandı mı 2021? osym.gov.tr sınav sonuçları sorgulama ekranı!

YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. AİS ekranı üzerinden ilan edilen sonuçlara adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek. YKS sonuçları sonrası üniversite tercih dönemi başlayacak. İşte, YKS sonuçları detayları
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçları sosyal medya hesabından duyurdu;
"26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Kılavuza 16 - 26 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak.