28 Temmuz 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.360 0.00 EURO 10,1220 0.00
USD 8,5670 0.10 ALTIN 496,960 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

YKS sonuçları açıklandı mı 2021? osym.gov.tr sınav sonuçları sorgulama ekranı!

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 9:08 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 9:08

YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 28 Temmuz Çarşamba günü saat 07.00 itibariyle YKS sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. YKS sonuçları, TYT, AYT, YDT sınavlarına katılan öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. YKS sonuçları sonrasında tercih sürecine başlayacak. 5-13 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler tercihlerini AİS ekranına girecek. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla da ek tercihler alınmaya başlanacak.


YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. AİS ekranı üzerinden ilan edilen sonuçlara adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek. YKS sonuçları sonrası üniversite tercih dönemi başlayacak. İşte, YKS sonuçları detayları

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçları sosyal medya hesabından duyurdu;
"26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN? 

Kılavuza 16 - 26 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak.

 

ETİKETLER

YKS sonuçları YKS sonuçları açıklandı mı ösym
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.