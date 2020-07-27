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YKS sonuç 2020 sorgulaması - YKS sonuç ekranı (TYT, AYT, YDT YKS 2020 sonuç sorgulama)

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:07 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 10:03

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte YKS 2020 sonuç sorgulama...


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim  Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da  gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden  öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını  belirtti.
 
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını  diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
 
 
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
 
YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin //www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.
 

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