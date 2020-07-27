YKS sonuç 2020 sorgulaması - YKS sonuç ekranı (TYT, AYT, YDT YKS 2020 sonuç sorgulama)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti. Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin //www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.