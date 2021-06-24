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YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama! Tek tek açıklandı

YKS ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Hafta sonu yapılacak olan YKS'de öğrencileri öne geçirecek püf noktaları açıklandı. YKS öncesi ve YKS sırasında yapılan 15 hata belli oldu. İşte YKS ile ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren tüyolar...

YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama! Tek tek açıklandı
Bu hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaştıkça stres seviyesi artmaya başladı. Uzmanlar adayları bu son günlerde ve sınav sırasında yapılan hatalar konusunda uyardı.
 
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