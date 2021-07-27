'YKS sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu sabah saatlerinden itibaren gündem oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayda sınav sonuçlarının erken açıklama beklentisi oluştu. Haziran ayında yapılan 2021 YKS için ÖSYM'nin yapacağı açıklama bekleniyor. Peki, YKS sınav sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı 2021? YKS sonuçları sorgulama ekranı...

YKS sonuçları erken açıklanır mı 2021 sorusu milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. Haziran ayında yapılan 2021 YKS sonuçları için adaylar, ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor. Peki, YKS sınav sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı 2021? YKS sonuçları sorgulama ekranı...

81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu YKS sonuçları ÖSYM takvimine göre, ağustos ayında açıklanacak. 3 oturum halinde tamamlanan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih maratonu başlayacak. Milyonlarca adayın gözü, ÖSYM'den yapılacak olan "YKS sonuçları" duyurusuna çevrildi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM tarafından belirlenen tarih 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 2021 YKS tercih kılavuzuna göre, 16 - 26 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak.