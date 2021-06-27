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YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi

27 Haziran 2021 Pazar - 14:38 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 14:38

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.


YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.  İkinci oturum  AYT bugün saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları yanıtlamaları  için 180 dakika süre verildi.

 AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan  oluştu. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10,  Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

 AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen  Bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11,  Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek  felsefeden 6 soru yer aldı. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya  13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

SON OTURUM YDT SAAT KAÇTA? 

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te  başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca,  İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

 ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

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