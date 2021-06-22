2021 YKS'ye sayılı günler kaldı. TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek YKS için adaylar, sınava ilişkin sınav tarihleri, süreleri, giriş belgesi gibi detayları araştırıyor. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? YKS ne zaman? YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? YKS giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM YKS giriş belgesi ve YKS için gerekli belgeler!

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç 2021 YKS için gün sayıyor. Sınavı heyecanla bekleyen adaylar TYT, AYT, YDT sınavlarında ter dökecek. YKS sınavına kısa bir süre kala adaylar, sınav başlangıç saati, gerekli belgeler ve sınav giriş belgesi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? YKS ne zaman? YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? YKS giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM YKS giriş belgesi ve YKS için gerekli belgeler!

YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2021?

YKS sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

26 Haziran Cumartesi - Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak-Sınav süresi 135 dakika

27 Haziran Pazar-Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15te başlayacak-Sınav süresi: 180 dakika

27 Haziran Pazar- Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak- Sınav süresi: 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgeleri “https://ais.osym.gov.tr” adresinden alınabilecek.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitap çık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecekler.

YDT, Almanca, Arapça , Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2021-AYT ve/veya 2021-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edindikleri belgeyi yanında bulundurmak zorundadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayların sınava girebilmeleri için 2021-YKS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

- Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

- T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklar.