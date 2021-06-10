YKS ne zaman, TYT AYT ne zaman yapılacak? Geri sayım sayacı tutulmaya başlandı!

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sınav giriş yerleri belli oldu. YKS sınavı için geri sayım başlarken, sınav yerlerinin açıklanmasıyla YKS’nin yapılacağı tarih yeniden sorgulanmaya başladı. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama ekranı ve YKS sınav tarihi…

Üniversite adayları heyecanla nerede sınava gireceklerini bekliyordu, merak edilen konu ÖSYM tarafından açıklığa kavuştu. ÖSYM sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama ekranı ve YKS sınav tarihi…

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

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YKS NE ZAMAN 2021?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'de uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.