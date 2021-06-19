YKS ne zaman 2021, bu pazar mı? YKS hangi tarihte, kaç gün kaldı, YKS giriş belgesi alma!

YKS heyecanı sürüyor. Öğrenciler YKS için son viraja girdi. Bu yıl YKS sınavına 2.607.903 kişinin gireceği belirtilirken, YKS sınav giriş belgesi de geçtiğimiz günlerde ÖSYM’nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Öte yandan 2020 YKS’de birinci olan Halid Oğuz Serçe, sınava girecekler için önerilerde bulundu. Peki, YKS 2021 ne zaman, bu Pazar mı?

Üniversite giriş sınavı YKS için nefesler tutuldu, heyecan dorukta. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu. YKS 2021 ne zaman, bu Pazar mı? YKS’ye kaç gün kaldı?

YKS 2021 ne zaman?

YKS 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. TYT oturumu 26 Haziran’da, AYT ve YDT oturumları 27 Haziran’da yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS sınav süresi

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS’ye kaç kişi girecek?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.

Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi’nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.

YKS 2020 birincisinden tavsiyeler

2020 YKS’de birinci olan Uğur Okulları mezunu Halid Oğuz Serçe, eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde devam ediyor. Çok çalışmak kadar zihni dinlendirmenin de önemli olduğunu belirten Serçe, “Azim ve kararlılıkla çalışarak, öğretmenlerimin kesintisiz desteğiyle bu başarıyı elde ettim” dedi.

11 saat ders çalışıp 2 saat oyun oynadım

Dinlenmenin önemine dikkat çeken Serçe sınava nasıl hazırlandığını şöyle anlattı:

“Sınav tarihi yaklaştıkça stres artıyor. Sınava çok az zamanın kaldığı şu günlerde bile tüm öğrencilerin düzenli olarak kendilerine zaman ayırmalarını tavsiye ederim. Bunu yaparken gerçekten dinlendiklerinden emin olsunlar. Dizi izlerken TYT Matematik düşünmek daha iyi matematik netleri yapmanızı sağlamaz, tam anlamıyla dinlenip rahatlamanıza engel olur. Tabii dengeyi kaçırmamak çok mühim. Ben geçen sene haziran ayında günde 11 saat ders çalışıp iki saat oyun oynardım. Ders çalışırken gerçekten çalışıyor olduktan sonra günde iki saat oyun oynamanın kimseye zararı olmaz.”

Kendine güvenen iki deneme çözsün

Kalan sürede adaylara bol bol deneme sınavı çözmelerini öneren Serçe, “Kendine güvenenler günde iki deneme sınavı bile çözebilir. Çünkü deneme çözmek hem kıyıda köşede kalan eksikleri görmeyi hem de zaman yönetimini öğrenmeyi sağlar. Sınavı ne kadar simüle ederseniz sınav anındaki stresinizi kontrol etmek o kadar kolaylaşacaktır. Sınav sizin için ne kadar tanıdıksa kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Bu yüzden deneme çözme işini olabildiğince gerçek sınava yaklaştırmakta fayda var. Ayrıca günlük rutinler oluşturulmalı ve bu düzen sınav günü de bozulmamalı. Uzmanların da dediği gibi her gün aynı saatte kalkıp, kahvaltı yapmak gibi” diye konuştu.

Sınavda maske altından bol bol gülümsedim

Sınav sırasında stresi azaltacak tüyolar da veren Serçe “Örneğin ben sınavın başlamasına 40 dakika kala salona girip yerime oturmuştum. Sonra da sınav başlayana kadar maskenin altından gülümseyip sağı solu izlemiştim. Gülümsemek insan zihnini rahatlatıyor. Ayrıca sınav salonuna olan yabancılıktan kurtulmak da çok önemli. Bir de sınav sırasında odağınızı kaybettiğinizi veya paniklediğinizi hissettiğiniz anlarda kafanızı kitapçıktan kaldırıp doğrudan karşıya bakmak zihninizi toparlamanıza yardım edecektir” diye konuştu.