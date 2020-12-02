YKS müfredatı değişti mi? YKS müfredat konuları 2021: YKS konuları belli oldu mu 2021?

YKS müfredat ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu yanıt buldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okulların eğitime yeniden uzaktan devam etmesi, öğrencilerin sorumlu olacakları müfredatı araştırmasına sebep oldu. 2020 Mart ayında uygulanan uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler YKS sınavında sadece 1. dönem konularından sorumlu tutulunca, öğrenciler YKS müfredatı değişti mi? YKS konuları belli oldu mu 2021? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. MEB merakla araştırılan konuya açıklık getirdi. İşte YKS müfredat konuları 2021…

YKS müfredat konuları 2021 araştırması uzun bir süredir devam ediyordu. Sınava girecek öğrenciler YKS konuları belli oldu mu 2021? YKS konuları belli oldu mu 2021? Sorularına yanıt arıyordu. MEB tarafından yapılan açıklamayla merak edilen soru yanıt buldu. İşte YKS konuları 2021 hakkında merak edilenler…

YKS MÜFREDATI DEĞİŞTİ Mİ? (YKS MÜFREDAT KONULARI 2021)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, merkezi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağı belirtildi. Süreçle ilgili ilerleyen aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceği, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulmaya ve bu alandaki bütün ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."