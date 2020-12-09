YKS konuları (müfredat) değişti mi 2021? İşlenmeyen konular sınavda çıkacak mı? Bakan Ziya Selçuk’un son açıklaması…

Milyonlarca öğrenci üniversite hazırlıklarını sürdürürken hangi konulardan sorumlu tutulacaklarını da araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir TV programında açıklamalar yaparak, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. YKS konuları ve müfredatı değişti mi? İşlenmeyen konular sınavda çıkacak mı?

YKS KONULARI DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Bakan Selçuk, ‘’Biz sadece bugüne bakarak kararlar alamayız. Bizim büyük bilimsel uzmanlardan oluşan heyetlerimiz var. Bunu 40 kere sorup bir kere biçiyoruz. Hepsi değerlendirmeler yapıyorlar. Eğitim sisteminin uzun ve orta vadeli sonuçlarını ele alarak kararlar alıyorlar. Bu milletin geleceği ile ilgili bir konu.’’ Diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

'BİR KARAR ALMAK ZORUNDAYDIK'

Bizim pandemi başlangıcında bilim insanları ile yaptığımız görüşmeler bize şunu gösteriyor; EBA'nın alt yapısı son derece sınırlıyken, hazırlıksızken denildi ki tüm toplum hazırlıksız geçici bir karar almak zorundaydık ve bu kararı aldık. Eğer yine biz böyle devam edersek tek dönemden sorumlulukla devam edersek üniversite eğitimini bile yarım bırakacak bir şeydi bu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ VE VELİLERİMİZ ENDİŞE ETMESİNLER'

Ama şimdi her konu işleniyor. Ocak'ta ne olacak, Şubat'ta ne olacak biz bunu şu anda bilmiyoruz. Biz mevcut duruma göre bir karar aldık. Türk eğitim sisteminin büyük bir zafiyete girmesini önlemek için alınmış bir karar bu. İlerde başka bir sorun çıkarsa elbette yine esnek bir karar almak zorundayız.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz lütfen endişe etmesinler. Buradaki soruların bir güçlük ve zorluk seviyesi. Bizim beraber iştira ederek aldığımız bu karar bilim insanları ve uzmanlarla aldığımız bir karar. Bu herkes için bir zorluk.

'EBA'DA OLMAYAN HERHANGİ BİR ŞEY ÖĞRENCİLERİNN KARŞISINA ÇIKMAYACAK'

Sadece hafta sonu televizyonlardaki soru çözümü ve ders anlatımları bile tek başına yeterli. Bunların hepsi çocuklarımıza yardımcı olmak için söz konusu. Şu anda müfredatın tamamı geçerli. EBA'da olmayan herhangi bir şey sınavda öğrencilerin karşısına çıkmayacak.

Önümüzdeki 4-5 yılı etkileyecek bir konu bu. Elbette tüm güçlüklerle ilgili farklı değişkenler ortaya çıktığında farklı çözümler üretebiliyoruz. Bir sonraki yıldaki eğitimlerini etkileyecek ve önümüzdeki her bir yıl için daha büyük bir kayıp olacak.