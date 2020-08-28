YKS kayıt tarihleri uzatıldı! YÖK duyurdu... (YKS kayıt tarihleri 2020)
28 Ağustos 2020 Cuma - 12:22 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 12:22
Üniversiteyi kazanan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama YÖK'ten geldi. YÖK yaptığı açıklamada “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı." denildi.
YÖK, YKS kayıt tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adaylar 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt
(e-kayıt) yaptıracak adaylar 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilecek.