YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS sınavına girerken yanında bulunmaması gerekenler!

Milyonlarca adayın katılacağı YKS bugün ilk oturumla başlıyor. Adaylar, bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ter dökecek. Yakınları ile birlikte sınav merkezlerine gelmeye başlayan milyonlarca aday, sınav ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Peki, YKS kaçta başlayıp kaçta bitecek? YKS kapılar kaçta açılıyor? YKS sınav binasına giriş zaman? YKS saat kaçta başlıyor? YKS sınavına girerken yanında bulunmaması gerekenler!

YKS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

YKS GİRİŞ BELGESİ UYARISI!

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulunduracak. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu tutuldu. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.

YKS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

- Sınava Giriş Belgesi

- Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNMAMASI GEREKENLER

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hes ap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap , ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

YKS SINAV BİNASINA GİRİŞ NE ZAMAN?

ÖSYM YKS başvuru kılavuzunda, "Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir." uyarısında bulundu.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINDI

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı.

Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.