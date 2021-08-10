YKS ile ilgili son dakika kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

YKS'DE BARAJ PUANI DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararı, Twitter hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkanı doğacak. YÖK'ün çalışmasında pandemi koşulları ve yüzyüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmaması amaçlanıyor. Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkan sağlanmıştı.