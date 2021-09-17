YKS ile ilgili flaş açıklama! Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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- YKS ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu
YKS ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu
17 Eylül 2021 Cuma - 15:07 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 15:24
ÖSYM 2021-YKS Ek yerleştirme başvurularının 20-23 Eylül arasında alınacağını duyurdu.
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