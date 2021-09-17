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YKS ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu

17 Eylül 2021 Cuma - 15:07 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 15:24

ÖSYM 2021-YKS Ek yerleştirme başvurularının 20-23 Eylül arasında alınacağını duyurdu.


YKS ile ilgili flaş açıklama! Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
 

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