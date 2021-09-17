YKS ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu

YKS ile ilgili flaş açıklama! Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.