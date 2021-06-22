Gazetevatan.com » Eğitim » YKS ile ilgili flaş açıklama! 2.6 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor
YKS ile ilgili flaş açıklama! 2.6 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor
YKS ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2.6 milyon öğreniciyi kapsıyor. Net sayıları artıyor. Başarı oranı yükseliyor. YKS'ye günler kala net sayısını artıracak teknikler, sınavda dikkat edilmesi gereken püf noktaları tek tek açıklanıyor. İşte YKS'de öne geçirecek milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren tüyolar...
YKS ile ilgili flaş gelişme. Net sayıları artıyor. Başarı oranı yükseliyor. Üniversite sınavına sayılı günler kala uzmanlar, net sayısını artıracak teknikleri ve sınavda dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlattı. Bir soruya takılıp kalırsanız zamanı iyi kullanamayabilirsiniz. Zor soru yapan değil çok soru yapan kazanır. En başarılı olduğunuz testten başlayın. Bu hem güveni artırır, hem de zamanı daha verimli kullandırır.