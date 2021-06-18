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YKS ile flaş açıklama! 12. sınıf öğrencileri...
YKS ilgili flaş açıklama! Yüz binlerce öğrenciyi kapsıyor. Sınava çok az bir süre kala altın değerinde tavsiyeler... Uzmanlar bu süreçte eksikleri kapatmaya çalışmak yerine birkaç konunun üzerine gidilmesini öneriyor. İşte 2 milyondan fazla öğrencinin gireceği YKS ile ilgili öne geçirecek tüyolar...
YKS için son dakika açıklaması! Zaman daraldı. Uzmanlar bu süreçte eksikleri kapatmaya çalışmak yerine birkaç konunun üzerine gidilmesini öneriyor: Her dersin belli konularına odaklanın