YKS 2. ek yerleştirme tercihleri yarın yapılacak. YKS ek yerleştirme sonuçları için kayıt işlemleri 7 Eylül’de tamamlandı. ÖSYM, mevcut boş kontenjanlara ilave olarak kayıt yaptırmayanlardan dolayı boş kalan kontenjanları da ekleyerek yeni bir kılavuz yayınlayacak. Peki, YKS ikinci ek yerleştirme puana mı, başarı sırasına göre mi yapılacak?

YKS 2. ek tercih tarihleri araştırılırken, ÖSYM başkanı duyurdu. ÖSYM başkanı yaptığı açıklamada “2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.” İfadeleri kullanıldı.

YKS ikinci ek yerleştirme puana mı, başarı sırasına göre mi yapılacak?

ÖSYM, sadece ikinci ek yerleştirmede geçerli olmak kaydıyla yeni baraj puanlarına göre barajı geçmiş olacak adaylar için yerleştirme puanlarını hesaplayarak yeni puan kartları oluşturdu ve adayların erişimine açtı. Bu yıla özel olarak uygulanan ‘ikinci ek yerleştirme’de, merkezi yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ile Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 140-150 aralığında olan adaylar ile Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

Adaylar merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede başarı sırasına bakarak tercih yapıyorlardı. İkinci ek yerleştirmede ise başarı sırasının olmayacak. Adaylar tercihlerini puanlarına göre yapacak.

Üniversiteler boş kalan kontenjanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) bildirdi. Kontenjanların yer aldığı kılavuzun bu hafta yayınlanması bekleniyor.