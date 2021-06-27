YKS için 5 bin 384 aday kimlik kartı başvurusu yaptı

YKS için 5 bin 384 aday nüfus müdürlüklerine kimlik kartı başvurusu yaptı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS için hafta sonu açık bulundurduğumuz nüfus müdürlüklerimizde 5 bin 384 sınav adayının T.C. kimlik kartı başvurusunu alarak umutlarına ortak olduk." ifadeleri kullanıldı.
Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) için haftasonu açık bulundurduğumuz nüfus müdürlüklerimizde 5??.3??8??4?? sınav adayının T.C. kimlik kartı başvurusunu alarak umutlarına ortak olduk... @TC_icisleri #yks2021#HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/QSLgzCQj5b— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 27, 2021