YKS için 5 bin 384 aday kimlik kartı başvurusu yaptı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 5 bin 384 adayın kimlik kartı başvurusu yaptığını bildirdi.

YKS için 5 bin 384 aday nüfus müdürlüklerine kimlik kartı başvurusu yaptı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS için hafta sonu açık bulundurduğumuz nüfus müdürlüklerimizde 5 bin 384 sınav adayının T.C. kimlik kartı başvurusunu alarak umutlarına ortak olduk." ifadeleri kullanıldı.