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YKS için 5 bin 384 aday kimlik kartı başvurusu yaptı

27 Haziran 2021 Pazar - 16:28 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 16:28

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 5 bin 384 adayın kimlik kartı başvurusu yaptığını bildirdi.


YKS için 5 bin 384 aday nüfus müdürlüklerine kimlik kartı başvurusu yaptı
 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS için  hafta sonu açık bulundurduğumuz nüfus müdürlüklerimizde 5 bin 384 sınav adayının  T.C. kimlik kartı başvurusunu alarak umutlarına ortak olduk." ifadeleri  kullanıldı.
 
 

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