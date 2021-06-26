Bugün yapılacak YKS sınavına 2 milyon 607 bin 903 adayın katılıyor. Adaylar erken saatlerde sınavın yapılacağı okullara gelmeye başladı. Adaylar sınav öncesinde YKS ile ilgili kuralları araştırıyor. Peki, YKS girişte istenen belgeler neler? YKS'de kalem veriliyor mu? YKS'de HES kodu zorunlu mu? YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? YKS sınavına parayla girilir mi? İşte 2021 YKS ile ilgili tüm detaylar...

ÖSYM tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek YKS için dakikalar kaldı. Adaylar iyi bir üniversiteye yerleşebilmek için bugün YKS'de ter dökecek. Sınav öncesinde yakınları ile birlikte sınav merkezlerine gelen adaylar sınav öncesinde dikkat edilmesi gerekenleri araştırıyor. Peki,

YKS girişte istenen belgeler neler? YKS'de kalem veriliyor mu? YKS'de HES kodu zorunlu mu? YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? YKS sınavına parayla girilir mi? İşte YKS ile ilgili merak edilenler...

YKS'YE GİRİŞTE İSTENEN BELGELER

- Sınava Giriş Belgesi

- Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı

YKS'DE HES KODU ZORUNLU MU?

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek. YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek. Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

YKS'DE KALEM VERİLİYOR MU?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getiremeyecek. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulunduracak. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak.

YKS SINAVINA PARAYLA GİRİLİR Mİ?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap , ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.