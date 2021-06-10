YKS giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM açıkladı! YKS 2021 sınav giriş belgesi sorgulama

YKS giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı, öğrenciler YKS sınav yerlerini ÖSYM’nin sitesinden sorgulayabilir. ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak. İşte YKS giriş yerleri sorgulama ekranı…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için geri sayım başlarken, ÖSYM internet sitesinden YKS giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu. YKS 2021 sınav yerleri, öğrenci şifresi ve T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ERTELENİR Mİ?

YKS ertelenmeyecek, belirlenen tarihlerde gerçekleşmesi öngörülüyor.