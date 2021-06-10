YKS giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM açıkladı! YKS 2021 sınav giriş belgesi sorgulama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için geri sayım başlarken, ÖSYM internet sitesinden YKS giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu. YKS 2021 sınav yerleri, öğrenci şifresi ve T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
YKS ERTELENİR Mİ?
YKS ertelenmeyecek, belirlenen tarihlerde gerçekleşmesi öngörülüyor.