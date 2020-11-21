YKS ertelenecek mi? YKS ne zaman 2021? YKS’de konu sınırlaması gündemde!

Eğitimin uzaktan online olarak devam edilmesi kararının akabinde 2021 YKS konusu hakkında yapılan araştırmalar arttı. 2021 YKS ne zaman sorusuna yanıt aranırken, alınan koronavirüs önlemi YKS’nin ertelenip ertelenmeyeceğinin merak edilmesine, konu sınırlaması olup olmayacağının araştırılmasına neden oldu. Pandemi yasaklarının gelmesinin ardından YKS ertelenecek mi? YKS ne zaman 2021? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Koronavirüs salgını kapsamında vaka sayılarında artışlar yeni kararların alınmasını zorunlu kıldı. Yeni tedbirler kapsamında okulları online eğitime geçmesi ve 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitim kararı YKS konusu hakkında soru işaretlerine neden oldu. Öğrencilerin ise sınavlar hazırlıkları sürdürüyor. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS ne zaman 2021?

2021 YKS NE ZAMAN?

Üniversite sınavı (YKS) tarihleriyle ilgili henüz ÖSYM 2021 sınav takvimini yayımlamadı. 2021 yılında gerçekleştirilecek YKS oturumlarının geçtiğimiz sene olduğu gibi Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

YKS ERTELENCEK Mİ?

Üniversite hazırlıkları sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve okulların tatilinin uzatılmasının ardından düzenlenecek sınavlarla ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler sınav tarihinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Düzenlenecek sınav tarihleriyle ilgili henüz bir değişiklik veya erteleme konusunda açıklama yapılmadı.

ÖĞRENCİLERİN HANGİ FÖNEMDEN SORUMLU OLACAĞI MASADA!

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, 'İşte okulların yeni sınav planı' başlığıyla yayımlanan yazısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Sınavlar iptal olmadı, ertelendi" ifadesine değindi.

Çakmakçı’nın haberine göre, Bakanlık yetkililerini düşündüren bir konu da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencilerin hangi dönemden sorumlu olacağı. Masada ağırlık kazanan görüş birinci dönem konuları.

Ancak adayların kısıtlı konudan sorumlu olması da handikap yaratıyor. Bu durumun sınavların ölçüm gücünü düşüreceği de konuşulanlar arasında. Öğrendiğime göre 8’lerin gireceği LGS ve 12’lerin gireceği YKS’de ikinci dönem konuları olmayacak. YKS’de 9,10,11 ve 12. sınıfın ilk döneminin müfredatında yer alan konuların kazanımlarından soru çıkması bekleniyor.

LGS’ye giren 8. sınıfların da ilk döneminin konu kazanımlarından sorumlu olma ihtimali yüksek. Sınavın ölçülebilirliğinin daha güçlü olması için daha geniş kapsamlı olması ve iki dönemi kapsaması gerektiğini belirten uzmanlar bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz tam olarak karar verilmedi, bu konuda son noktayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la birlikte Bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürlükler verecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk YKS ve LGS hakkında yaptığı açıklamalarında öğrencilere iyi bir haberleri olacğaını bunu da önümüzdeki hafta bunu açıklayacaklarını vurguladı.