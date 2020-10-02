YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuç ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 2, 2020
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #2020YKS pic.twitter.com/BASmUBhOPM