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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuç ekranı

02 Ekim 2020 Cuma - 10:34 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 10:45

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 
 
Aygün, Twitter hesabından "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi. 
 
 
 

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