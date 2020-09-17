YKS ek yerleştirme kılavuzu açıklandı: YKS ek tercihler nasıl yapılır? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nereye hangi bankaya yatırılacak?

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Üniversite adayları tercihleri alınmaya başlandı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar yapacak. Peki YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihleri 23 Eylül'e kadar yapacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

YKs EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Adaylar, 2020- YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinde ulaşılacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda YKS ek tercih ücreti 20 TL olarak belirlendi.

2020 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar

hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den

ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.