YKS ek yerleştirme 2020 ne zaman? YKS 2. tercih (ek tercih) ne zaman, nasıl yapılır?

YKS ek tercih ne zaman, sorusu YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde sorulmaya başlandı. Tercih sonuçlarına göre istediği üniversiteye kaydolamayan adaylar 2. Tercih tarihi hakkında araştırma yapıyor. Üniversite hayali ertelenen öğrenciler YKS ek tercih ne zaman 2020? YKS 2. ek tercih nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. YKS 2. Tercih yani ek yerleştirme hakkında merak edilenler...

Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme 2020…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih sürecinde işlemini tamamlayamayan adaylar, için ikinci şans ek tercihlerle geliyor. ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda ek tercihler için kesin bir tarih verilmemesi ile birlikte şu ifadelere yer veriliyor.

"Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.