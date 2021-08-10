YKS ek tercihler ne zaman 2021? YKS ek yerleştirme tarihleri belli mi?

YKS ek tercihler ne zaman? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde başladı. Tercih süresinin uzatılmasıyla birlikte öğrenciler 20 Ağustos tarihine kadar tercih işlemlerini halledebilecek. Başkan Erdoğan tarafından YKS (TYT, AYT, YDT) baraj puanının düştüğü açıklandı. Haberi duyar duymaz öğrenciler, YKS ek tercihlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

YKS baraj puanının düşmesinin ardından öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklaması geldi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 202 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.