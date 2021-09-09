Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için binlerce aday YKS ek tercih sürecini bekliyor. İlk yerleştirme sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ek tercih dönemine odaklandı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? 2021 ek yerleştirme başvuruları ne zaman?

2021-YKS ilk yerleştirme süreci tamamlandı. Şimdi gözler tercih yapan ancak üniversitelerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için açıklanacak ek tercih dönemine çevrildi. Ek tercih döneminde tercih yapmak isteyen adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? 2021 ek yerleştirme başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar tercihlerini tamamladı.

Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak.

Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170’e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.

ÖSYM'den yapılacak ek tercih duyurusu bekleniyor. Henüz ÖSYM tarih bilgisi vermedi.