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YKS ek tercih süreci başladı! 140 alan öğrenciler ek tercihlerini nasıl yapacak?

20 Eylül 2021 Pazartesi - 10:05 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 10:05

2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri başladı. Tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. İşte YKS ek tercih detayları…


YKS ek tercih süreci başladı. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

Ek tercihler nasıl yapılır?

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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