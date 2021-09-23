YKS ek tercih robotu 2021! ÖSYM AİS YKS ek tercih yapma 2021: YKS ek tercih nasıl yapılır?

YKS ek tercih robotu, ek tercih yapacak adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS sonuçlarına göre ilk tercihinde yerleşemeyenler şanlarını ek tercihlerde deniyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda YKS ek tercih işlemleri bugün sona eriliyor. İşte YKS ek tercih yapma ekranı...

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ilk tercih sonuçlarına göre hiçbir yere yerleşemeyen adayların tercih yapma hakkı bugün sona eriyor. Adaylar son tercih gününde YKS ek tercih robotuyla üniversite tercihlerini yetiştirmeye çalışıyor. ÖSYM üzerinden YKS ek tercih sayfası burada!

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde (bugün) saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, yukarıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI

YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS boş kontenjanları öğrenmek için yokatlas.yok.gov.tr adresinden YKS ek tercih robotuna girerek mezun olduğunuz bölümü seçiniz. Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal ve Dil bölümlertinden ilgili bölümü seçerek okulların boşta kalan kontenjanlarına ve puan türünüze göre ilgili tercihi listenize ekleyebilirsiniz.

YÖK Atlas tercih sihirbazı sayesinde "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.

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