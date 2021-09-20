YKS ek tercih robotu 2021! ÖSYM AİS üzerinden YKS ek tercih yapma ekranı…

YKS ek tercih işlemleri başladı. EK tercihlerin başlamasıyla YKS ek tercih robotu aramaları da arttı. YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. İşte YKS ek tercih robotu üzerinden YKS ek tercih yapma ekranı...

YKS ek tercih dönemi bugün başladı. İlk tercihinde hiçbir yere yerleşemeyen adaylar bugün tercihlerini yapabilecekler. 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihler T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek. YKS ek tercih robotu ile YKS ek tercih yapma ekranı…

YKS EK TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde (bugün) saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, yukarıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.