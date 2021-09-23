YKS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 YKS birinci ek yerleştirme tarihleri

YKS ek tercih işlemleri bugün sona eriyor. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
YKS ek tercih nasıl yapılır?
Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfanızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.
2021 YKS ek tercih kılavuzu için tıklayınız
2021YKS ek yerleştirme tercihi yapmak için tıklayınız