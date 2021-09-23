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YKS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 YKS birinci ek yerleştirme tarihleri

23 Eylül 2021 Perşembe - 10:39 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 10:39

YKS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.


YKS ek tercih işlemleri bugün sona eriyor. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS  adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat  23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı  olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

YKS ek tercih nasıl yapılır?

Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfanızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.

2021 YKS ek tercih kılavuzu için tıklayınız

2021YKS ek yerleştirme tercihi yapmak için tıklayınız

 

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