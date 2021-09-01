YKS ek tercih ne zaman başlıyor, boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite 2. Tercih tarihleri ve üniversite boş kontenjanlar…

YKS yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. YKS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar ise ek tercih yapacak. İstediği üniversiteye yerleşmeyen öğrencilerin gözleri şimdi ek tercih tarihlerinde. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? İşte Üniversite 2. tercih tarihleri ve boş kontenjanlar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün dün sosyal medya hesabından 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebiliyor. Peki yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek tercih ne zaman başlıyor? Üniversite 2. Tercih tarihleri ve üniversite boş kontenjanlar…

YKS ek tercih ne zaman?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖYM başkanı Aygün'den açıklama!

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

YKS boş kontenjanlar

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor. Aynı zamanda yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar da netleşmiş oldu. Ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) üniversite taban puanları listesi

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