YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2020? YKS boş kontenjanlar 2020 listesi belli oldu mu?

ÖSYM ek yerleştirme için boş kontenjanlar konusu, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından itibaren en çok araştırılan eğitim konularından biri oldu. Üniversiteye girebilmek için yeniden tercih yapacak öğrenciler YKS ek tercih kılavuzunun açıklanıp açıklanmadığını, YKS ek tercihlerin başlayıp başlamadığını, boş kontenjanların belli olup olmadığını sorguluyor. İşte YKS ek tercihler hakkında merak edilenler…

2020 YKS ikinci tercih olan ek tercihlerin başlayacağı tarih merak ediliyor. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ÖSYM tarafından yapılacak olan ek yerleştirme işlemleri ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ek tercihler ve YKS boş kontenjanlar hakkında merak edilenler…

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme tarihleri henüz duyurulmadı. Üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin de başlaması bekleniyor. 2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5 Eylül’de başlamış, 11 Eylül’e kadar devam etmişti.2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması tahmin ediliyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2020 YAYIMLANDI MI, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ Mİ?

YKS ek tercih kılavuzu da henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından da üniversite boş kontenjanları ilan edilecek.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.