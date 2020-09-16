YKS ek tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2020 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, nasıl yapılır?

YKS ek tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağı sabırsızlıkla bekleniyordu. YKS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercihler başlıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya göre, YKS ek yerleştirme kılavuzu yarın yayımlanacak. 17 Eylül tarihinde ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla ek kontenjanlar da belli oluyor. Peki, 2020 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite kayıtlarında boş kalan kontenjanlara ek tercih nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi. Aygün, tercih süresinin bir hafta olduğunu da aktardı. YKS ek tercih 2020 ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite kayıtlarında kalan boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme işlemleri hakkında merak edilenler…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Aygün şu ifadelerde bulundu;

Değerli YKS adaylarımız,



2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız.

Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.



Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020YKS

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.



Bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS RAPORUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN SAYISI KAÇ?

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.



Rapora göre, doluluk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.



YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.