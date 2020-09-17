YKS ek tercih boş kontenjanlar 2020 listesi belli mi? ÖSYM boş kontenjan kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları nasıl öğrenilir?

2020 YKS ek tercihleri üniversite boş kontenjan ve taban puanları yakından takip ediliyor. YKS ek tercih işlemleri bugün başlayacağının açıklanmasıyla adaylar taban puanları ve boş kontenjan listelerinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı. 27 Temmuz’da açıklanan YKS tercih sonuçlarında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihlerle üniversite şanslarını bir daha deneyecek. YKS tercih sonuçlarına göre devlet üniversitelerinde 11.749 boş kontenjan kaldığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı, peki 2020 üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi belli mi? Üniversite boş kontenjan ve taban puanları ile ilgili merak edilenler…

YKS ek tercih işlemleri bugün başlıyor. İlk tercih işleminde bir üniversite veya bölüme yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerde yeniden üniversite ve bölüm tercihinde bulunacak. Ek tercihte bulunacak adaylar, YKS kılavuzunun açıklanmasıyla belli olacak boş kontenjan listesi ve üniversite taban puanlarını merak ediliyor. 2020 üniversite boş kontenjanları ve taban puanları…

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI BELLİ Mİ?

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu bugün yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. Bu kılavuz içerisinde üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili bilgiler de yer alacak.

YKS RAPORUNA GÖRE DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE BOŞ KALAN KONTENJANLAR

YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.



Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.



K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümünde duyuruldu.