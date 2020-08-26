YKS ek kontenjanlar 2020! ÖSYM YKS ek yerleştirme kontenjanları, tavan, taban puanları belli mi?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ek tercihler gündeme geldi. Adaylar ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden erişim sağlarken, bir üniversiteye yerleşmediğini gören adaylar, ek tercih kontenjanlarını ve taban - tavan puanlarını araştırmaya başladı. YKS ek tercihler, boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında merak edilenler…

ÖSYM tarafından erişime açılan YKS tercih sonuçlarını kontrol edip, istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar merakla ek tercihler ve kontenjanlar hakkında araştırma yapmaya başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından adaylar, ek kontenjanlar da belli oldu.

YKS EK KONTENJANLAR

YKS Yerleştirme Raporuna göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu. 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra boş kalan kontenjanların belli olmasından sonra başlayacak.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleşen aday sayıları ile ilgili şu detayı paylaştı;

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrenciler 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yapılacaklar.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Boş kontenjanlar, ek tercih tarihleri ve taban puanlar belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.