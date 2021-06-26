YKS'den en erken kaçta çıkılır? YKS kaçta biter? YKS sınav süresi kaç dakika?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 YKS bugün başladı. Adaylar 2021 YKS'nin ilk oturumuna bugün girdi. Adaylar sınavda ter dökerken yakınları ve aileleri de sınavı saat kaçta biteceğini ve en erken kaçta çıkılacağını merak ediyor. Peki, YKS'den en erken kaçta çıkılır? YKS sınavdan erken çıkma saati kaç? YKS kaçta biter? YKS sınav süresi kaç dakika? YKS kaç saat? İşte detaylar...

Üniversitelere giriş sınavı 2021 YKS bugün başladı. ÖSYM tarafından 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilen 2021 YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor. Sabah saatlerinden itibaren sınava giren adayları bekleyen yakınları ise sınavın saat kaçta biteceğini merak ediyor. Peki, YKS'den en erken kaçta çıkılır? YKS sınavdan erken çıkma saati kaç? YKS kaçta biter? YKS sınav süresi kaç dakika? YKS kaç saat? İşte detaylar...

YKS SAAT KAÇTA BİTİYOR? YKS SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için ilk oturum TYT bugün gerçekleştiriliyor. TYT oturumu 10.15'te başladı. YKS 135 dakika sürecek. 2021 YKS'nin TYT oturumu 12:30'da bitiyor.

YKS'DEN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

- TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,

- AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

- YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası

tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

Buna göre, adaylar en erken 11.55'te, en geç 12.15'te sınavdan çıkabilecek. 12.15'ten sonra adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecek.