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YKS’de kaç birinci var? 2021 YKS birincisi belli mi, YKS birincisi kaç net yaptı? YKS Birincilerinin çıktığı iller ve okulları!

YKS’de kaç birinci var? 2021 YKS birincisi belli mi, YKS birincisi kaç net yaptı? YKS Birincilerinin çıktığı iller ve okulları!