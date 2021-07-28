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YKS’de kaç birinci var? 2021 YKS birincisi belli mi, YKS birincisi kaç net yaptı? YKS Birincilerinin çıktığı iller ve okulları!

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 9:45 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 9:45

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS Birincilerinin illerini açıkladı. 26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan YKS sonuçlarının açıklanmasıyla YKS 1. kim oldu, kaç net yaptı, hangi şehirden çıktı, gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, 2021 YKS birincisi kim, YKS'de kaç birinci var?


26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2021 YKS birincisi kim oldu? YKS'de kaç birinci var?

YKS’DE KAÇ BİRİNCİ VAR, YKS BİRİNCİLERİ HANGİ ŞEHİRDEN?

9 tane YKS birincisi var.

2021-YKS Birincilerimizin İlleri TYT birincisi: Adana

AYT birincileri: Sayısal: Adana Eşit Ağırlık: Konya Sözel: Adana

YDT birincileri: Almanca: Balıkesir Arapça: Konya Fransızca: İstanbul İngilizce: İstanbul Rusça: Bursa Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

YKS 2021 BİRİNCİSİ KİM?

2021-YKS Birincilerinin İlleri ÖSYM Başkanı tarafından paylaşıldı. YKS birincisi/birincileri henüz açıklanmadı.

YKS birincisi/birincilerinin kaç net yaptığı da henüz netleşmedi.

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