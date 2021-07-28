YKS’de kaç birinci var? 2021 YKS birincisi belli mi, YKS birincisi kaç net yaptı? YKS Birincilerinin çıktığı iller ve okulları!

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2021 YKS birincisi kim oldu? YKS'de kaç birinci var?
YKS’DE KAÇ BİRİNCİ VAR, YKS BİRİNCİLERİ HANGİ ŞEHİRDEN?
9 tane YKS birincisi var.
2021-YKS Birincilerimizin İlleri TYT birincisi: Adana
AYT birincileri: Sayısal: Adana Eşit Ağırlık: Konya Sözel: Adana
YDT birincileri: Almanca: Balıkesir Arapça: Konya Fransızca: İstanbul İngilizce: İstanbul Rusça: Bursa Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.
YKS 2021 BİRİNCİSİ KİM?
2021-YKS Birincilerinin İlleri ÖSYM Başkanı tarafından paylaşıldı. YKS birincisi/birincileri henüz açıklanmadı.
YKS birincisi/birincilerinin kaç net yaptığı da henüz netleşmedi.